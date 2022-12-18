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Eğlenirken okuma yazma öğreniyorlar! Diyarbakır’da 11 köy yaşam merkezi açıldı

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Giriş: 18.12.2022 08:33
Milli eğitim bakanlığı'nca desteklenen köy yaşam merkezleri bölge kadınları için nefes alacakları bir alan oluyor. okuma yazma öğrenen kadın ve çocuklar çeşitli aktivitelerle de eğleniyor.
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Eğlenirken okuma yazma öğreniyorlar
Eğlenirken okuma yazma öğreniyorlar
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