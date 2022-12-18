Eğlenirken okuma yazma öğreniyorlar! Diyarbakır’da 11 köy yaşam merkezi açıldı

Milli eğitim bakanlığı'nca desteklenen köy yaşam merkezleri bölge kadınları için nefes alacakları bir alan oluyor. okuma yazma öğrenen kadın ve çocuklar çeşitli aktivitelerle de eğleniyor.

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