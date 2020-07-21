İzmir Foça halkı suya hasret! CHP'li belediye halkın sağlığı ile oynuyor

40 yılı aşkın süredir hizmette olan su hatlarının çürümesi nedeniyle 9 Haziran 2019 tarihinde 3 gün susuz kalan turistik ilçe Foça'da sıkıntının bir benzeri 16 - 19 Temmuz 2020 tarihlerinde yaşandı. Bir gün önce 16 Temmuz saat 10.00'dan 17 Temmuz 2020 sabah 06.00'ya kadar kesinti yapılacağı İZSU tarafından ilan edildi. Kırsal Gerenköy Mahallesi ile ilçe merkezi arasında yeni hattın döşendiği ve bu kesinti sonrası devreye alınacağı belirtildi.

KESİNTİLER TEKRARLANDI

Ancak 06.00'da biteceği ilan edilen kesinti 'Yeni hattın devreye alınınaması' gerekçe gösterilerek önce saat 12.00'ye sonra 17.00'ye daha sonra da gece 01.00'a uzatıldı. Açıklama yapılmadan sular ancak 19 Temmuz 2020 günü Saat 17.00'de eski hat üzerinden verilebildi. Bugün (Pazartesi) de çalışmaların devam ettiği belirtilerek sabah saatlerinden 17.00'ye kadar kesinti tekrarlandı.





İZMİR FOÇA'DAKİ SU SORUNU VATANDAŞLARI BEZDİRDİ

İzmir'in Foça ilçesinde, bir türlü çözülemeyen su sorunu halkı canından bezdirdi. 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su verebilmesi, ertesi gün tekrar su kesintisine başlaması sabırları taşırdı.Kesinti olan gün ve saatlerde İZSU, Foça Belediyesi, Esnaf Odası ve İtfaiye araçları tanker ve arazözlerle meydan ve sokaklarda su dağıtımı yaptı. Foçalılar sıcaklar ve pandemi dolayısıyla kesintilerin dayanılmaz hale geldiğini belirtti. Salgın dolayısıyla çok zor bir dönem yaşadıklarını ifade eden esnaf, ilgililerin sorunu daha vahim hale gelmeden çözmelerini istedi.

TOZA TOPRAĞA BİLE RAZILAR

Yeni hattın patlamasının kabul edilemez olduğunu belirten bazı vatandaşlar ise Foça'nın tamamının kazılarak yürünmez hala gelmesine ve toza toprağa bile razı olduklarını ancak ilan edilen sürelerde suyun verilememesinin hem yaşamsal hem sağlık sorunları oluşturduğunu söyledi.

Ayrıca, vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi veya İZSU'dan tatmin edici açıklama yapmasını istedi. Esnaf ve vatandaşlar tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.Foça'daki su sorunu vatandaşı canından bezdirdi: Hem yaşamsal hem sağlık sorunları oluşturuyor

Yeni Şafak'ın haberine göre; İzmir'in Foça ilçesinde, bir türlü çözülemeyen su sorunu halkı canından bezdirdi. 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su verebilmesi, ertesi gün tekrar su kesintisine başlaması sabırları taşırdı. Foçalı vatandaşlar sıcaklar ve pandemi dolayısıyla kesintilerin dayanılmaz hale geldiğini belirterek suyun verilememesinin hem yaşamsal hem sağlık sorunları oluşturduğunu söyledi.