20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yine CHP, yine su sorunu! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü

Yine CHP, yine su sorunu! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü

’li Başkanı , şehirdeki su kesintilerine çözüm bulamadı. Eski zamanları anımsatan görüntülere bir yenisi de ’da eklendi. ’nde su kesintisi sonrasında halk su kuyruğuna girdi. Halk, bidonlara su doldurarak evlerinin yolunu tuttu. Sabah'tan 'nın haberinin detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
ABONE OL
Yine CHP, yine su sorunu! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü

CHP'li belediyelerde su sorunu devam ediyor. İstanbul'daki su skandalı ardından bu kez de Foça İlçesi'nde eski zamanları anımsatan görüntüler kayda alındı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirdeki su kesintilerine çözüm bulamadı. İzmir'in Foça İlçesi'nde su kesintisi yaşandı. Foça İlçesi'nde yaşayan halk su kesintisi sonrasında su tankeriyle bidonlara su doldurdu.

Yine CHP, yine su sorunu! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü YİNE CHP, YİNE SU SORUNU! İZMİRLİLER BİDONLARA SU DOLDURUP EVİNE GÖTÜRDÜ

İZMİR DE SU KUYRUĞUNDA...

Sıraya giren Foçalılar tek tek su kaplarını suyla doldurup evlerinin yolunu tuttu. Görüntülere sosyal medya üzerinden tepki yağdı. 'An itibariyle CHP'nin yönettiği belediye, yer İzmir Foça… millet su kuyruğunda… İstanbul kuyrukta, yakında Ankara'da böyle olacak demedi demeyin!' şeklinde tepkilerle vatandaş isyan etti. (Damla Kaya/Sabah)

Şile 4 gündür susuz! Vatandaşlar İSKİye isyan etti |Video ŞİLE 4 GÜNDÜR SUSUZ! VATANDAŞLAR İSKİ'YE İSYAN ETTİ |VİDEO
CHPli İBB Başkanı İmamoğluna Şile soruları! Bakan yardımcısı ifşa etti CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA ŞİLE SORULARI! BAKAN YARDIMCISI İFŞA ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA