Türkiye’de üretim seferberliği dört bir köşede devam ediyor. Ege'de erkenci mandalinanın hasadı başladı. Çiftçinin mesaisini İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe ekranlara taşıdı.

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