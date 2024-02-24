Ege adalarına seferler başlıyor! Yunan Adalarına kapıda vize uygulaması Mart’ta başlıyor

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması mart ayında başlıyor. Peki İzmir ve Aydın’dan Yunan Adalarına yapılacak olan deniz otobüsü seferleri ne zaman başlayacak? Detaylar A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan detayları aktardı.

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