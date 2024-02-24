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Ege adalarına seferler başlıyor! Yunan Adalarına kapıda vize uygulaması Mart’ta başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 17:55
Yunan adalarına kapıda vize uygulaması mart ayında başlıyor. Peki İzmir ve Aydın’dan Yunan Adalarına yapılacak olan deniz otobüsü seferleri ne zaman başlayacak? Detaylar A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan detayları aktardı.
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Yunan Adalarına kapıda vize uygulaması başlıyor!
Yunan Adalarına kapıda vize uygulaması başlıyor!
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