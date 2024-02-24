24 Şubat 2024, Cumartesi
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Ege adalarına seferler başlıyor! Yunan Adalarına kapıda vize uygulaması Mart’ta başlıyor
Yunan adalarına kapıda vize uygulaması mart ayında başlıyor. Peki İzmir ve Aydın’dan Yunan Adalarına yapılacak olan deniz otobüsü seferleri ne zaman başlayacak? Detaylar A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan detayları aktardı.