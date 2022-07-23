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Efsane kaptan pilot hayatını kaybetti! Kenan Evren'e verdiği yanıtla hafızalara kazınmıştı

DHA
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Giriş: 23.07.2022 17:48
Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Libya’dan Türkiye’ye gizli görevle cephane getiren ekipte yer alan ve 7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatına rağmen asla bıyıklarını kesmemesiyle tanınan 92 yaşındaki efsane kaptan pilot Mehmet Şentürk hayatını kaybetti. Şentürk, memleketi Tokat'ta toprağa verilecek.
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