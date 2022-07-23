23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Efsane kaptan pilot hayatını kaybetti! Kenan Evren'e verdiği yanıtla hafızalara kazınmıştı
Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Libya’dan Türkiye’ye gizli görevle cephane getiren ekipte yer alan ve 7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatına rağmen asla bıyıklarını kesmemesiyle tanınan 92 yaşındaki efsane kaptan pilot Mehmet Şentürk hayatını kaybetti. Şentürk, memleketi Tokat'ta toprağa verilecek.