Edremit Körfezi'nde çevre felaketi! Kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı
Edremit Körfezi’nde çevre felaketi! Kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı

Edremit Körfezi'nde çevre felaketi! Kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı

Giriş: 04.09.2025 16:30
Balıkesir'in gözde tatil bölgelerinden biri olan Edremit Körfezi’nde deniz kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Arıtma tesisinin yetersizliği nedeniyle atıklar denize karışırken Edremit Körfezi çevre felaketi ile karşı karşıya kaldı. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
