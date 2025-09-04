Edremit Körfezi’nde çevre felaketi! Kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı

Balıkesir'in gözde tatil bölgelerinden biri olan Edremit Körfezi’nde deniz kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Arıtma tesisinin yetersizliği nedeniyle atıklar denize karışırken Edremit Körfezi çevre felaketi ile karşı karşıya kaldı. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

