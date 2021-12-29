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Edirne'yi sağanak vurdu! Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı | A Haber muhabiri bölgedeki son durumu canlı yayında anlattı

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Giriş: 29.12.2021 00:16
Güncelleme:29.12.2021 00:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Edirne'de etkisini gösteren sağanak yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı. A Haber muhabiri Filiz Uçan yağışın etkili olduğu bölgeden canlı yayında son durumu aktardı. Öte yandan AFAD bölgeden yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

AFAD'DAN EDİRNE DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yayımladı. Yağış sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 11 ihbarın ulaştığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşlarımız güvenli bölgeye alınmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olarak devam edeceği bilgisi alınmıştır. Artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 48 hane güvenli bölgede yer alan misafirhanelere yerleştirilmiştir. Yağışlardan etkilenen bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir."

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