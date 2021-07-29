29 Temmuz 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Edirne’de uluslararası hasta ünitesi kuruldu! 7 dilde hizmet verildi
Türkiye’de Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan ilk devlet hastanesi olan Edirne Sultan 1´inci Murat Devlet Hastanesi´nde, Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 4 yataklı servisli Uluslararası Hasta Ünitesi açıldı. Bu ünite de tam 7 dilde hizmet verilebilecek. Yabancı hastalara hizmet verecek 'Uluslararası Hasta Ünitesi' açıldı. Uluslararası Hasta Ünitesinde görev yapacak sağlık personeline, İngilizce, Yunanca ve Bulgarca eğitimi verildi. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.