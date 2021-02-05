- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Edirne’de sıra dışı kaçakçılık engellendi! 23 cins yavru köpek ele geçirildi
Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yine sıra dışı bir kaçakçılık engellendi. Bir otobüs içerisinde yapılan aramada, 23 adet tarier cinsi yavru köpek ele geçirildi. A Haber ekibinden Filiz Uçan detayları aktardı.
Edirne'de, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yurda giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, 4 adet köpek kafesi içerisinde toplam 23 adet tarier cinsi yavru köpek ele geçirildi.
Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, Kapıkule Gümrük Muhafaza ve İstihbarat ekipleri tarafından, 4 adet köpek kafesi içerisinde, 23 adet traier cinsi yavru köpek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındığı bildirildi.