05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Edirne’de sıra dışı kaçakçılık engellendi! 23 cins yavru köpek ele geçirildi

Edirne’de sıra dışı kaçakçılık engellendi! 23 cins yavru köpek ele geçirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2021 13:37
Güncelleme:05.02.2021 13:37
Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yine sıra dışı bir kaçakçılık engellendi. Bir otobüs içerisinde yapılan aramada, 23 adet tarier cinsi yavru köpek ele geçirildi. A Haber ekibinden Filiz Uçan detayları aktardı.

Edirne'de, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yurda giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, 4 adet köpek kafesi içerisinde toplam 23 adet tarier cinsi yavru köpek ele geçirildi.

Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, Kapıkule Gümrük Muhafaza ve İstihbarat ekipleri tarafından, 4 adet köpek kafesi içerisinde, 23 adet traier cinsi yavru köpek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sıra dışı kaçakçılık! Bunu nasıl yaparsınız?
Sıra dışı kaçakçılık! Bunu nasıl yaparsınız?
Gemilere sis engeli!
Gemilere sis engeli!
İzmir'in CHP çilesi! Vatandaşın kabusu oldu
İzmir'in CHP çilesi! Vatandaşın kabusu oldu
Alışveriş yaparken dikkat!
Alışveriş yaparken dikkat!
HDP'li vekillere vatandaşlardan sert tepki!
HDP'li vekillere vatandaşlardan sert tepki!
Tüfekli bıçaklı taşlı sopalı kız kaçırma kavgası!
Tüfekli bıçaklı taşlı sopalı kız kaçırma kavgası!
Dehşete düştüler! Dev timsah…
Dehşete düştüler! Dev timsah…
Polislere skandal teklif!
Polislere skandal teklif!
Jandarma faciayı önledi
Jandarma faciayı önledi
Muhabbet kuşu ölen Zeynep'in gözyaşları
Muhabbet kuşu ölen Zeynep'in gözyaşları
Fay yasasında neler var?
Fay yasasında neler var?
Hasta ziyareti pahalıya patladı
Hasta ziyareti pahalıya patladı
Daha Fazla Video Göster