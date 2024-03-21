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Edirne için hangi projeleri var?

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Giriş: 21.03.2024 13:27
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Edirne için hangi projeleri var?
Edirne için hangi projeleri var?
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