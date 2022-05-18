18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı!
Destan'ın güzel oyuncusu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurdu. Geçtiğimiz eylül ayında evlilik kararı alan çift, aile arasında törenle nişanlandı. Şahin mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notu ile paylaştı. İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nişanından ilk kareler...