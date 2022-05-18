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Ebru Şahin ve Cedi Osman nişanlandı!

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Giriş: 18.05.2022 16:42
Destan'ın güzel oyuncusu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurdu. Geçtiğimiz eylül ayında evlilik kararı alan çift, aile arasında törenle nişanlandı. Şahin mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notu ile paylaştı. İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nişanından ilk kareler...
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