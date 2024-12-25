25 Aralık 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Düzce'de ormanlık alanda otomobil içinde bir kişi ölü bulundu
Düzce’de ormanlık alanda otomobil içinde bir kişi ölü bulundu

Düzce'de ormanlık alanda otomobil içinde bir kişi ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2024 22:12
Düzce’de Gürcü Asar köyü ile Fındıklı Aksu köyü arasında ormanlık alan içerisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre güzergah üzerinde seyir halinde olanların araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Cengiz Göloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Göloğlu'nun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konu ile ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düzce’de ormanlık alanda otomobil içinde bir kişi ölü bulundu
İSKİ’nin çalışması sırasında aynı yol ikinci kez çöktü!
İSKİ'nin çalışması sırasında aynı yol ikinci kez çöktü!
Ormanlık alanda otomobil içinde bir kişi ölü bulundu
Ormanlık alanda otomobil içinde bir kişi ölü bulundu
Öğretmenin Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı!
Öğretmenin Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı!
Beyoğlu’ndaki İSPARK’ın kolanları çatladı!
Beyoğlu’ndaki İSPARK’ın kolanları çatladı!
Faciada yürek yakan detay!
Faciada yürek yakan detay!
Sağanak, dolu ve fırtına Manavgat’ta hayatı adeta felç etti
Sağanak, dolu ve fırtına Manavgat'ta hayatı adeta felç etti
Akşam trafiğinde yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada
Akşam trafiğinde yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada
Teröristleri tedavi eden 3 doktor İstanbul’da yakalandı
Teröristleri tedavi eden 3 doktor İstanbul'da yakalandı
Rusya’da otomobil otobüsle çarpıştı: 3 ölü
Rusya'da otomobil otobüsle çarpıştı: 3 ölü
TEM’de öğrenci servisi devrildi
TEM’de öğrenci servisi devrildi
Düşen uçaktan son görüntüler! Eşine...
Düşen uçaktan son görüntüler! Eşine...
Şile’de 51 öğrenci hastanelik oldu!
Şile'de 51 öğrenci hastanelik oldu!
Daha Fazla Video Göster