Düzce’de ormanlık alanda otomobil içinde bir kişi ölü bulundu

Düzce’de Gürcü Asar köyü ile Fındıklı Aksu köyü arasında ormanlık alan içerisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre güzergah üzerinde seyir halinde olanların araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Cengiz Göloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Göloğlu'nun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konu ile ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

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