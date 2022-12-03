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Düzce’de kaza: 6 asker yaralı! Deprem bölgesinde görev yapıyorlardı

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 15:13
Düzce'de, deprem bölgesinde görevlendirilen askerleri taşıyan minibüse bir kamyon arkadan çarptı. Kazada, 6 asker yaralandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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