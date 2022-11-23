23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları DÜZCE'DE DEPREM ANI KAMERADA! Masalar sandalyeler hareket etti... Devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü

DÜZCE'DE DEPREM ANI KAMERADA! Masalar sandalyeler hareket etti... Devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2022 08:41
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerinde şiddetli sarsıntı dolayısıyla masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, devrilen dolabın ise bilgisayarların üzerine düştüğü görüldü. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. İlk görüntüde karton kutuların sallandığı ve devrildiği, bir diğer görüntüde ise sarsıntıyla birlikte masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, daha sonra ise devrilen dolabın bilgisayarların üzerine düştüğü görülüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü
Devrilen dolap bilgisayarların üstüne düştü
Depremin şiddeti güvenlik kamerasında
Depremin şiddeti güvenlik kamerasında
Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A Haber görüntüledi
Düzce Gölyaka’daki deprem sonrası oluşan hasar! A Haber görüntüledi
Beyzanur öldü mü öldürüldü mü?
Beyzanur öldü mü öldürüldü mü?
Şehit öğretmen Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı
Şehit öğretmen Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı
Tüyler ürperten Ölüyorum feryatları
Tüyler ürperten "Ölüyorum" feryatları
Tramvayda taciz iddiasına dayak!
Tramvayda taciz iddiasına dayak!
Pitbull köpeğiyle intikam!
Pitbull köpeğiyle intikam!
Minik Hasan’a boğazları düğümleyen veda
Minik Hasan'a boğazları düğümleyen veda
’’Hasan’’ ve ’’Ayşenur Öğretmen’’ mesajı!
''Hasan'' ve ''Ayşenur Öğretmen'' mesajı!
Meteoroloji’den kritik alarm
Meteoroloji'den kritik alarm
Kahreden veda! Son sözlerini anlattı
Kahreden veda! Son sözlerini anlattı
Daha Fazla Video Göster