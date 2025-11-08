08 Kasım 2025, Cumartesi

Düzce'de ahşap yapı çöktü: 1 ölü
Düzce’de ahşap yapı çöktü: 1 ölü

Düzce’de ahşap yapı çöktü: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 13:22
Olay Akçakoca İlçesi Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca - Ereğli Karayolu OSB mevkisinde göçük yaşandı. Ahşap binanın sökümü sırasında Dursun Sandal (85) göçük altında kaldı. Bölgede bulunanların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası göçük altında kalan Dursun Sandal çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dursun Sandal’ın cansız bedeni Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
