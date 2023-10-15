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Düzce'de 3,9 büyüklüğündeki deprem anı marketin güvenlik kamerasında

AA
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Giriş: 15.10.2023 23:36
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, kentte saat 19.57'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem anı, Gölyaka'daki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kayıtlarda marketteki ürünlerin sarsıntı sırasında yere düşmesi ve bir müşterinin koşarak dışarı çıkması yer alıyor.

Düzcede deprem! DÜZCE'DE DEPREM!

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Deprem anı marketin güvenlik kamerasında
Deprem anı marketin güvenlik kamerasında
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