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Düzce'de deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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Düzce’de deprem!

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Düzce'de saat 19.57'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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