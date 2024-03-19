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Düzce tıra çarpan tankerin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiyeciler kurtarıldı

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Giriş: 19.03.2024 17:55
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan tankerin sürücüsü Semih Tufan (51), sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonunda kurtarıldı. Yaralanan Tufan, hastaneye kaldırıldı.
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