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Düşmanın korkulu rüyası: Kapgan! İlk kez ateş etti

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Giriş: 29.01.2023 17:32
HAVELSAN'ın öncülüğünde, alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, tanıtılmasından kısa süre sonra araziye çıktı ve ağır makineli tüfekle ilk kez atış testi gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İHA'larda edindiğimiz tecrübe ve dünya çapındaki başarıyı diğer insansız sistemlerde de edinmekte kararlıyız" dedi.
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