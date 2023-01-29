29 Ocak 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düşmanın korkulu rüyası: Kapgan! İlk kez ateş etti
HAVELSAN'ın öncülüğünde, alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, tanıtılmasından kısa süre sonra araziye çıktı ve ağır makineli tüfekle ilk kez atış testi gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İHA'larda edindiğimiz tecrübe ve dünya çapındaki başarıyı diğer insansız sistemlerde de edinmekte kararlıyız" dedi.