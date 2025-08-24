Dünyaya nam salmış lezzet: Çubuk turşusu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gelenek bozulmadı. İlçenin simgesi haline gelen turşuluk sebzelerin hasadı başladı. Tarlalarda yoğun bir çalışma var. Ürünler kısa sürede turşu kavanozlarındaki yerini alacak. Coğrafi tescilli turşular bu yıl 4-7 Eylül tarihlerinde 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nde boy gösterecek.

