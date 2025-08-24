Dünyaya nam salmış lezzet: Çubuk turşusu

24 Ağustos 2025, Pazar

Giriş: 24.08.2025 15:00
Ankara'nın Çubuk ilçesinde gelenek bozulmadı. İlçenin simgesi haline gelen turşuluk sebzelerin hasadı başladı. Tarlalarda yoğun bir çalışma var. Ürünler kısa sürede turşu kavanozlarındaki yerini alacak. Coğrafi tescilli turşular bu yıl 4-7 Eylül tarihlerinde 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nde boy gösterecek.
