Dünyaca ünlü Alandız kestanesi tüketiciye böyle ulaşıyor

Denizli Buldan'da kestane hasat edildikten bazı aşamalardan geçiriliyor. Dünyaca ünlü Alandız kestanesi tamamen doğal işlemler geçirilerek lezzetine lezzet katılıyor.

Alandız kestanesi eğrelti otunda bekletiliyor lezzetine lezzet katılıyor. Dokumacılığı ile ünlü Denizli'nin Buldan ilçesi son yıllarda kestaneyle de adını duyurmaya başladı.

ilçenin yüksek rakımlı dağlarındaki ağaçlardan toplanan kestaneler hemen tüketiciye ulaşmıyor. Bir takım organik işlemden geçiyor. Kestaneler, makinada büyüklüklerine göre ayrılarak çuvallara dolduruluyor.

Buldan ve çevresinde bu yıl 810 dekarlık alanda organik ürün sertifikasına sahip kestane üretimi yapıldı. 350 ton rekolte elde edildi. Buldan'da üretilen kestaneler birçok ile ve Körfez ülkelerine ihraç ediliyor.