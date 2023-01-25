Dünya Sağlık Örgütü'nden "Bozuk şurup" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, sterilliği bozulmuş şuruplar nedeniyle geçen yıl 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki şurup kullanırken nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Uzunhan, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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