25 Ocak 2023, Çarşamba
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Dünya Sağlık Örgütü'nden "Bozuk şurup" uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü, sterilliği bozulmuş şuruplar nedeniyle geçen yıl 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki şurup kullanırken nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Uzunhan, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.