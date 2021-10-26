Dünya bunu konuşuyor aslan yavru köpekleri sahiplendi

Ziyaretçilerin gördüğü an nefesini tuttuğu olayda aslanla köpek karşı karşıya geldi. Hastalığından dolayı yavaş hareket eden aslan köpeğe yaklaştıktan bir süre sonra korkup geri adım attı. Herkesin şaşırdığı bu durum gittikçe ilginç bir hal alıyordu. Çünkü aslan, sosis köpekle oynamaya başlamış, küçük köpeğin bu karşılaşmadan hiç de korkmadığı görülmüştü.