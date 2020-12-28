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Dünya bu görüntüyü izledi! Karda atın mutluluk anları

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Giriş: 28.12.2020 15:14
ABD'nin New York eyaletinde kalınlığı bir metreye varan karın tadını bir at çıkardı. Kar içinde dört nala koşan bazen de yuvarlanan atın neşeli anları sosyal medyada milyonlarca defa izlendi.

Koştu... Zıpladı... Karların içinde yattı. ABD'de karın tadını çıkaran atın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlendi.

ABD'nin New York eyaletinde yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreye kadar yükseldi. O karın tadını ise bir at çıkardı.

Boyu 1 metreye varan karda dört nala koşan at bazen de kendini karların içine attı.

Neşeyle eğlenen atın o anları kameralara böyle yansıdı.

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