Drone gören masum kedi

Pendik’te meraklı bir grup kedinin havada uçuş yapmak için hazırlık yapan drona saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Pendik sahilde uçuş hazırlığı yapan drona bir grup kedi yaklaşarak saldırmaya başladı. Patileriyle dronu vuran kedi, pervanelerin dönmesiyle dronu oyuncak zannetti.

Meraklı kedinin drona saldırısı renkli görüntüler oluştu. Dronu kovalayan kedi izleyenleri gülümsetti.