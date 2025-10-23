23 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Drift atan sürücüye hem adli hem idari işlem
Isparta’nın Gönen ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücü jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Belgesiz araç kullandığı belirlenen sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Olay, bölgede trafik güvenliği açısından büyük tehlike oluşturdu.