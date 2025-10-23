Drift atan sürücüye hem adli hem idari işlem

23 Ekim 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 14:28
Isparta’nın Gönen ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücü jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Belgesiz araç kullandığı belirlenen sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Olay, bölgede trafik güvenliği açısından büyük tehlike oluşturdu.
