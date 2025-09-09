09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Dönüş yolundaki gurbetçi: "Her şeyi zorlaştırdılar, eski Almanya yok artık"
Dönüş yolundaki gurbetçi: Her şeyi zorlaştırdılar, eski Almanya yok artık

Dönüş yolundaki gurbetçi: "Her şeyi zorlaştırdılar, eski Almanya yok artık"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 19:29
Türkiye’den ayrılmanın hüznünü yaşayan gurbetçiler, Kapıkule’den çıkış yaparken Almanya’daki hayat şartlarını anlattı. Gurbetçi Mahmut Sığnıgı, “Mecburen geri dönüyoruz ama içimizdeki vatan sevgisi hep var” sözleriyle duygularını dile getirdi. Almanya’nın eskisi gibi olmadığını söyleyen Sığnıgı, tek çalışan bir kişinin geçinmekte zorlandığını ve asgari ücretin yeterli olmadığını vurguladı. “Çalışmayan için orada da ekmek yok” diyen Sığnıgı, Almanya’ya gitmeyi düşünenlere meslek ve dil olmadan yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Yüksek kiralar ve pahalı mutfak alışverişi nedeniyle Avrupa’da yaşamın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dönüş yolundaki gurbetçi: Her şeyi zorlaştırdılar, eski Almanya yok artık
Balıkesir’de amonyum yüklü tır kaza yaptı!
Balıkesir'de amonyum yüklü tır kaza yaptı!
15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldürüldü
15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldürüldü
Her şeyi zorlaştırdılar, eski Almanya yok artık
"Her şeyi zorlaştırdılar, eski Almanya yok artık"
Bulanık’ta silahlı kavga: 2 ölü
Bulanık’ta silahlı kavga: 2 ölü
Kayınpeder gelinini torununun yanında bıçakladı!
Kayınpeder gelinini torununun yanında bıçakladı!
Bıçakla öldürülen çocuk son yolcuğuna uğurlandı
Bıçakla öldürülen çocuk son yolcuğuna uğurlandı
Mardin’de iki grup arasında alacak-verecek kavgası
Mardin'de iki grup arasında alacak-verecek kavgası
Andırın’da orman yangını büyümeden söndürüldü
Andırın'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Kaldırımlar motosiklet parkı gibi!
Kaldırımlar motosiklet parkı gibi!
Polisler pitbull ve sahibinin saldırısına uğradı
Polisler pitbull ve sahibinin saldırısına uğradı
Motosikletle okula giden öğrenciler kaza yaptı
Motosikletle okula giden öğrenciler kaza yaptı
Daha Fazla Video Göster