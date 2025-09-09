Dönüş yolundaki gurbetçi: "Her şeyi zorlaştırdılar, eski Almanya yok artık"

Türkiye’den ayrılmanın hüznünü yaşayan gurbetçiler, Kapıkule’den çıkış yaparken Almanya’daki hayat şartlarını anlattı. Gurbetçi Mahmut Sığnıgı, “Mecburen geri dönüyoruz ama içimizdeki vatan sevgisi hep var” sözleriyle duygularını dile getirdi. Almanya’nın eskisi gibi olmadığını söyleyen Sığnıgı, tek çalışan bir kişinin geçinmekte zorlandığını ve asgari ücretin yeterli olmadığını vurguladı. “Çalışmayan için orada da ekmek yok” diyen Sığnıgı, Almanya’ya gitmeyi düşünenlere meslek ve dil olmadan yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Yüksek kiralar ve pahalı mutfak alışverişi nedeniyle Avrupa’da yaşamın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirtti.

