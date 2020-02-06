Döner baskınında mide bulandıran manzara

Halk sağlığı açısından sürekli gündeme gelen tavuk döner satışını Buca Belediyesi de mercek altına aldı, merdiven altı tavuk döner imalathanesine baskın yaptı ve 3 ton sağlıksız eti imha etti. Tuvaletin yanında, yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etlerden yapılan dönerleri gören yetkililer, korkunç manzara karşısında şoke oldu. Yaptırımların artırılması için çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise, “İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım” dedi.