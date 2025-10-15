15 Ekim 2025, Çarşamba

Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'da sonbahar manzarası
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 15.10.2025 15:35
Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', sonbahar renkleriyle sürücülere güzel manzara sunuyor. Çevresindeki ağaçların sarı ve yeşilin tonlarına büründüğü yol, dronla görüntülendi.
