Dolandırıcıya unutulmaz ders! Tuzağa düşürmek isterken avlandı fotoğrafları WhatsApp'tan gönderdi

Sivas'ta bir kişi telefonla kendisini dolandırmak isteyen dolandırıcıyı, ikna kabiliyetini kullanarak tek kuruş kaptırmadan kendisine para göndermeye ikna etti. Dolandırıcıdan aldığı 200 TL ile arkadaşlarına kahve ısmarlayan kişi, fotoğrafları da dolandırıcıya gönderdi.