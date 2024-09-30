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Dolandırıcıların deepfake kapanı! Ünlülerin yüzleriyle tuzak

Dolandırıcıların deepfake kapanı! Ünlülerin yüzleriyle tuzak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 10:13
Yapay zekanın gelişim hızı maalesef korkutucu bir boyuta geldi. Özellikle deepfake yani sahte ses ve video kullanılan teknolojiye tuzak kuran dolandırıcılar ünlü isimleri kullanıyor. Yüksek kazanç vaadi yapılan reklamlarla binlerce kişi kandırılıyor.
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