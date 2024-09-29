29 Eylül 2024, Pazar
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Doktorlar bile şaştı kaldı! Yüzündeki 5 kilogramlık kitleden Türk doktorlar sayesinde kurtuldu
Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Uganda'da düzenlenen sağlık organizasyonunda Ugandalı bir hastadan yaklaşık 5 kilogramlık "keloid" kitlesi alındı.