29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Doktorlar bile şaştı kaldı! Yüzündeki 5 kilogramlık kitleden Türk doktorlar sayesinde kurtuldu

Doktorlar bile şaştı kaldı! Yüzündeki 5 kilogramlık kitleden Türk doktorlar sayesinde kurtuldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2024 15:50
Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Uganda'da düzenlenen sağlık organizasyonunda Ugandalı bir hastadan yaklaşık 5 kilogramlık "keloid" kitlesi alındı.
Sakaldan da uzundu! 5 kilogramlık... SAKALDAN DA UZUNDU! 5 KİLOGRAMLIK...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor
Üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor
Doktorlar bile şaştı kaldı! 5 kilogramlık...
Doktorlar bile şaştı kaldı! 5 kilogramlık...
Salördek köyünün yolu iyileştiriliyor
Salördek köyünün yolu iyileştiriliyor
Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler
Diş hekiminin darp edildiği olayda yeni görüntüler
8 asırlık Cami Kebir aslına uygun kapılarına kavuştu
8 asırlık Cami Kebir aslına uygun kapılarına kavuştu
Bir hiç yüzünden işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
Bir hiç yüzünden işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
Köpeğini tasmasız gezdirdi uyaranlara saldırdı
Köpeğini tasmasız gezdirdi uyaranlara saldırdı
Prefabrik iş yeri alevlere teslim oldu
Prefabrik iş yeri alevlere teslim oldu
Scooter ile motosiklet çarpıştı sürücüler yaralandı
Scooter ile motosiklet çarpıştı sürücüler yaralandı
Tuğba’nın kızı Calvin’in sözleri yüreklere dokundu
Tuğba'nın kızı Calvin'in sözleri yüreklere dokundu
Mardin’de trafikte yol verme kavgası kamerada
Mardin’de trafikte yol verme kavgası kamerada
Irmak yatağı değiştirildi, kaybolan gence ulaşılamadı
Irmak yatağı değiştirildi, kaybolan gence ulaşılamadı
Daha Fazla Video Göster