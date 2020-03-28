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28.03.2020

Doktor babasının kokusunu özlediği için gözyaşlarına boğuldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun saatler görev yapan Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin 8 yaşındaki oğlu Mehmet Deniz'in babasını özlediği ve gözyaşlarına boğulduğu görüntüler izleyenlerin boğazlarını düğümledi. Küçük çocuk, babasının kokusunun sindiği yastık kılıfını annesinin değiştirmesi üzerine çok üzüldü, annesine "Neden değiştirdin onda babamın kokusu vardı?" diye sordu ve gözyaşlarına boğuldu. O anlara ait cep telefonuyla kaydedilen görüntüler ise sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı.

Erzincan'da koronavirüs (corona virus) salgını nedeniyle uzun saatler çalışmak zorunda kalan Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin oğlu 8 yaşındaki Mehmet Deniz, zaman zaman babasıyla birlikte yattığı yastığın kılıfının değiştirildiğini fark edince gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun, babasının kokusunun gittiğini belirtip ağladığı o anlar, hemşire annesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, koronavirüs salgını nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun saatler görev yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Karakeçili zaman zaman görevi nedeniyle evine gidemiyor. Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin oğlu Mehmet Deniz, özlemini, zaman zaman babasıyla birlikte yattığı yastığı ile gidermeye çalışıyor.

"BABAMIN KOKUSUNU ÖZLEDİM"

Doç. Dr. Faruk Karakeçili'nin eşi hemşire Pınar Baysal Karakeçili, bu durumdan habersiz, oğlunun yastık kılıfını değiştirip yıkadı.

Bunu fark eden Mehmet Deniz, gözyaşlarına boğuldu. Annesinin ağlama nedenini sorduğu Mehmet Deniz Karakeçili, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim" dedi.

Annesinin kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

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