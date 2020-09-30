Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı! AFAD'dan Trabzon, Rize ve Giresun için uyarı

Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak yoğun yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AFAD, saat 12.00 ile 23.59 saatleri arasında dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yağışlar sürecek mi? Dolu yağışı devam edecek mi? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sevinç Asılhan A haber canlı yayınında değerlendirdi.