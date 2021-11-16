16 Kasım 2021, Salı
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Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? Bilet fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...
Son dakika haberi... Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor. Ankara - Kars arası ilk sefer Ankara'dan 15 Aralık'ta yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 15 Aralık'ta yeniden yolcularla buluşacağını bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.