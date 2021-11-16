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Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? Bilet fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

A Haber
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Giriş: 16.11.2021 14:36
Son dakika haberi... Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor. Ankara - Kars arası ilk sefer Ankara'dan 15 Aralık'ta yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 15 Aralık'ta yeniden yolcularla buluşacağını bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022 | Masalsı yolculuk yeniden başlıyor! İşte tarih DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2022 | MASALSI YOLCULUK YENİDEN BAŞLIYOR! İŞTE TARİH
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