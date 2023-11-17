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Doğu Anadolu'da kar

A Haber
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Giriş: 17.11.2023 16:00
Hava soğudu. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan Erzurum'dan aktardı.
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