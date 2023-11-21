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Doğu Anadolu Bölgesi kar altında! İşte Erzurum'da son durum

A Haber
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Giriş: 21.11.2023 08:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları Erzurum'dan aktardı.

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