10 Eylül 2021, Cuma
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Doğada vahşi kapışma! Beyaz aslan ve kaplanın mücadelesi izleyenleri şoke etti! Kaplan ile aslan kavgası...
Dev kediler kaplan ve aslan belgeselleri insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Vahşi doğanın en tehlikeli iki hayvanı aslan ve kaplanın kavga ettiği zaman kimin kazanacağı oldukça merak ediliyor. Beyaz aslan ile kaplanın kapışması kameralara yansıdı.