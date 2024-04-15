Doğada nadir bulunan kuzugöbeği mantarının kilogramı 600 liradan satılıyor

Antalya’da kendiliğinden yetişen ve yöre halkının “göbek” adını verdiği “kuzugöbeği mantarı" toplanmaya başlandı. Son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarı, kilogramı 550-600 liraya kadar alıcı buluyor.

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