17 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diyet listelerinin vazgeçilmezi yeşil çay! Yeşil çayın faydaları ve zararları neler?
Havalar ısındı, yaz mevsimine fit girmek isteyenler de diyet listelerini araştırmaya başladı. Herkesin metabolizması farklı elbette ama hemen her diyette karşımıza yeşil çay mutlaka çıkıyor. Peki, yeşil çay kilo vermede ne kadar etkili? Fazla tüketilmesinin zararları neler? Diyetisyen Dr. Tuba Kayan Tapan, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tapan, "Sadece yeşil çayla kilo verilmez." dedi.