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Diyet listelerinin vazgeçilmezi yeşil çay! Yeşil çayın faydaları ve zararları neler?

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Giriş: 17.05.2022 15:58
Havalar ısındı, yaz mevsimine fit girmek isteyenler de diyet listelerini araştırmaya başladı. Herkesin metabolizması farklı elbette ama hemen her diyette karşımıza yeşil çay mutlaka çıkıyor. Peki, yeşil çay kilo vermede ne kadar etkili? Fazla tüketilmesinin zararları neler? Diyetisyen Dr. Tuba Kayan Tapan, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tapan, "Sadece yeşil çayla kilo verilmez." dedi.
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