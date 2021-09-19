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Diyarbakır’da yangın! Müdahaleler devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.09.2021 16:37
Diyarbakır’da bulunan Hevsel Bahçelerinde daha tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan Diyarbakır'ın Hevsel Bahçelerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Tarihi 7 bin sen e öncesine dayanan Hevesel Bahçeleri'nin kapladığı alan hemen hemen 700 hektar olarak biliniyor.

SEBEBİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Yangının çıktığı bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, dumanlar şehir merkezinden görülüyor. Yangının sebebinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

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