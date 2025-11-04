04 Kasım 2025, Salı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Giriş: 04.11.2025 18:27
Edinilen bilgilere göre olay Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Dükkanda bulunan gruplar arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden 2 kişi ise otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
