Diyarbakır’da kreşte şiddet iddiası! Çocuklara kötü muamele güvenlik kamerasında

Diyarbakır'da özel bir kreşte çocuklara kötü muamele yapıldığı iddiası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İnceleme başlatıldı ve ilgili öğretmenler görevden alındı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

