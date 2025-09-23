23 Eylül 2025, Salı
Diyarbakır'da kreşte çocuklara kötü muamele! Öğretmenler görevden alındı
Diyarbakır'da bulunan bir özel kreşteki çocuklara kötü muamele yapıldığı iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Öğretmenlerin görevden alındığı bildirilirken, aileler ise söz konusu görüntülerin ardından suç duyurusunda bulundu.