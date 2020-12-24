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Diyarbakır’da koronavirüs vaka sayıları ne durumda? Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 24.12.2020 10:21
Son dakika haberi... Yoğun bakım doluluk oranı ve vaka sayılarında düşüş yaşanan illerden biri Diyarbakır oldu. Peki düşüş nasıl sağlandı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ son durumu canlı yayında anlattı.

Yoğun bakım doluluk oranı ve vaka sayılarında düşüş yaşanan illerden biri Diyarbakır oldu. Peki düşüş nasıl sağlandı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ son durumu canlı yayında anlattı.

Akdağ, "3 haftadır yüzde 30-35 oranında bir azalma oldu. Bunun temelinde hareketin azalması var. Biz de şu an sokağa çıkma kısıtlamasının meyvelerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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