Son dakika haberi... Yoğun bakım doluluk oranı ve vaka sayılarında düşüş yaşanan illerden biri Diyarbakır oldu. Peki düşüş nasıl sağlandı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ son durumu canlı yayında anlattı.

Yoğun bakım doluluk oranı ve vaka sayılarında düşüş yaşanan illerden biri Diyarbakır oldu. Peki düşüş nasıl sağlandı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ son durumu canlı yayında anlattı.

Akdağ, "3 haftadır yüzde 30-35 oranında bir azalma oldu. Bunun temelinde hareketin azalması var. Biz de şu an sokağa çıkma kısıtlamasının meyvelerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.