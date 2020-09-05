05 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır'da korkunç olay! Elini kıyma makinesine kaptırdı

Diyarbakır'da korkunç olay! Elini kıyma makinesine kaptırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2020 18:57
Güncelleme:05.09.2020 18:57
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran genç kız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Bismil'e bağlı Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kıyma makinesinde çalışan 18 yaşındaki Nupelda A., bir anlık dalgınlık sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı.

Olayı gören yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Nupelda A.'nın kıyma makinesine sıkışan eli kurtarıldı.

Parmakları kanlar içinde kalan talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elini kıyma makinesine kaptırdı
Elini kıyma makinesine kaptırdı
Hatay’da korkutan orman yangını
Hatay’da korkutan orman yangını
Muhammed bebeğin tedavisinde yeni gelişme!
Muhammed bebeğin tedavisinde yeni gelişme!
Sarıyer'de çöp kamyonu dehşeti!
Sarıyer'de çöp kamyonu dehşeti!
Hollywood koronavirüs gölgesi altında!
Hollywood koronavirüs gölgesi altında!
Düğünlerde para iadesi nasıl olacak?
Düğünlerde para iadesi nasıl olacak?
Yine asker uğurlaması yine skandal!
Yine asker uğurlaması yine skandal!
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon
Yalova'da feribot karaya oturdu!
Yalova'da feribot karaya oturdu!
Meksikalı Magana'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Meksikalı Magana'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu
Osmanlı savaş gemisi batığı bulundu
Daha Fazla Video Göster