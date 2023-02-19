19 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır'da deprem anı marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı! Kedinin tepkisi dikkat çekti

Diyarbakır'da deprem anı marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı! Kedinin tepkisi dikkat çekti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2023 10:14
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da bir marketin yaklaşık 1 tonluk rafın beşik gibi sallandığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Sandalye üzerinde uzanan kedinin sarsıntıdan 10 saniye önce tepki verdiği an ise dikkat çekiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kedinin tepkisi dikkat çekti
Kedinin tepkisi dikkat çekti
Bir babanın yürek yakan feryadı: Beni bırakmayın...
Bir babanın yürek yakan feryadı: Beni bırakmayın...
İstanbul’da 93 okula tahliye kararı
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı
Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor?
Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor?
296’ncı saatte gelen 2 mucize
296'ncı saatte gelen 2 mucize
AFAD açıkladı: Can kaybı 40 bin 642
AFAD açıkladı: Can kaybı 40 bin 642
“İyi ki varsınız ve iyi ki yanımızdasınız”
“İyi ki varsınız ve iyi ki yanımızdasınız”
Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor? İşte cevabı
Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor? İşte cevabı
Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi yok oldu!
Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi yok oldu!
Köy evini depremzedelere açtı!
Köy evini depremzedelere açtı!
Afetzedeler için özel olarak yapılıyor!
Afetzedeler için özel olarak yapılıyor!
Taha Duymaz’a acı veda!
Taha Duymaz'a acı veda!
Daha Fazla Video Göster