Diyarbakır'da deprem anı marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı! Kedinin tepkisi dikkat çekti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da bir marketin yaklaşık 1 tonluk rafın beşik gibi sallandığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Sandalye üzerinde uzanan kedinin sarsıntıdan 10 saniye önce tepki verdiği an ise dikkat çekiyor.

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