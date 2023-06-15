Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 8 ölü, 3 yaralı

Kırsal Serçeler Mahallesi'nde 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri köyde önlem alırken, jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de polis, geniş önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.