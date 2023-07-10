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Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘Örümcek’ operasyonu: 20 gözaltı

DHA
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Giriş: 10.07.2023 11:06
Diyarbakır merkezli Muğla ve İstanbul'da silahlı örgüt üyeleri aracılığı ile korku ve baskı yaratarak para alıp, iş yeri kurşunlatan çete lideri İ.H.D.’nin de aralarında olduğu 20 kişi, ‘Örümcek’ operasyonuyla yakalandı. Operasyonda çok sayıda tabanca, kılıç ve fişek ele geçirildi.
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‘Örümcek’ operasyonu: 20 gözaltı
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